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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ УРМ № 213 В ВИТЕБСКЕ
11:00 13.01.2021
ОАО «СтатусБанк» приостанавливает с 13 января 2021 г. работу удаленного рабочего места (УРМ) № 213 в Витебске (пр. Московский, 60А-1. ТЦ «Евроопт»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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