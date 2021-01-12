БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ УРМ № 213 В ВИТЕБСКЕ

11:00 13.01.2021 ОАО «СтатусБанк» приостанавливает с 13 января 2021 г. работу удаленного рабочего места (УРМ) № 213 в Витебске (пр. Московский, 60А-1. ТЦ «Евроопт»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.