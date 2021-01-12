Постановлением Национального банка Беларуси № 428 от 24 декабря 2020 г. определен порядок совершения и (или) исполнения сделок или иных юридически значимых действий при осуществлении банковских, а также других финансовых операций посредством смарт-контрактов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, документ регламентирует процесс совершения и (или) исполнения сделок посредством смарт-контрактов, устанавливает общие требования к владельцам смарт-систем, определяет процедуру предоставления подтверждения совершения и (или) исполнения сделок посредством смарт-контрактов.

Ранее в Беларуси право совершать и (или) исполнять сделки посредством смарт-контракта было предоставлено резидентам Парка высоких технологий в рамках проведения правового эксперимента (декрет от 21 декабря 2017 г. № 8 "О развитии цифровой экономики").

Указом от 18 апреля 2019 г. № 148 "О цифровых банковских технологиях" правом на совершение или исполнение сделок и иных юридически значимых действий посредством смарт-контракта были также наделены Национальный банк и участники межбанковской системы идентификации.

Применение смарт-контрактов в банковской сфере позволит расширить возможности дистанционного обслуживания клиентов, будет способствовать усилению конкуренции на финансовом рынке, позволит повысить операционную эффективность кредитных организаций, а также снизить их издержки, в том числе временные.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.