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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ РАЗРЕШИЛ «СМАРТ-КОНТРАКТЫ»
09:47 13.01.2021
Постановлением Национального банка Беларуси № 428 от 24 декабря 2020 г. определен порядок совершения и (или) исполнения сделок или иных юридически значимых действий при осуществлении банковских, а также других финансовых операций посредством смарт-контрактов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, документ регламентирует процесс совершения и (или) исполнения сделок посредством смарт-контрактов, устанавливает общие требования к владельцам смарт-систем, определяет процедуру предоставления подтверждения совершения и (или) исполнения сделок посредством смарт-контрактов.
Ранее в Беларуси право совершать и (или) исполнять сделки посредством смарт-контракта было предоставлено резидентам Парка высоких технологий в рамках проведения правового эксперимента (декрет от 21 декабря 2017 г. № 8 "О развитии цифровой экономики").
Указом от 18 апреля 2019 г. № 148 "О цифровых банковских технологиях" правом на совершение или исполнение сделок и иных юридически значимых действий посредством смарт-контракта были также наделены Национальный банк и участники межбанковской системы идентификации.
Применение смарт-контрактов в банковской сфере позволит расширить возможности дистанционного обслуживания клиентов, будет способствовать усилению конкуренции на финансовом рынке, позволит повысить операционную эффективность кредитных организаций, а также снизить их издержки, в том числе временные.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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