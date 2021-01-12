БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 25 ФЕВРАЛЯ

17:19 12.01.2021 25 февраля 2021 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Технобанк» в очной форме. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется обсудить вопрос о Наблюдательном Совете ОАО "Технобанк".