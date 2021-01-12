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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 25 ФЕВРАЛЯ
17:19 12.01.2021
25 февраля 2021 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Технобанк» в очной форме.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется обсудить вопрос о Наблюдательном Совете ОАО "Технобанк".
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