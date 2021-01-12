ЗАО «РРБ–Банк» расширило возможности систем интернет-банк и мобильный банкинг для физлиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в настоящее время доступна версия 1.6 «Банк On-line. Мобильный банк» в PlayMarket и App Store и обновлена веб-версия «Банк On-line. Интернет-банк».

В новых версиях появились новые возможности:

установка/изменение лимитов расходования денежных средств по банковским платежным карточкам (максимально возможная для установки в системах дистанционного банковского обслуживания сумма 30.000 бел. руб. и 50 операций в сутки)

подключение/отключение услуг SMS-оповещение и 3-D Secure.