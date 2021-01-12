БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БТА БАНК ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ ПРК № 202 В ГРОДНО

15:44 12.01.2021 ЗАО «БТА Банк» с 12 января 2021 года возобновило работу приходно-расходной кассы № 202 в ЦБУ «Гродненская дирекция» (ул. Антонова, д. 5А). об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.