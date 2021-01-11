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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КЛИЕНТАМИ И БАНКАМИ-КОРРЕСПОНДЕНТАМИ
12:15 12.01.2021
ЗАО «МТБанк» внесло изменения в Перечень вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 12 января 2021 года Приложение 5 дополнено тарифным планом «Инстаграм». В порядок обслуживания клиентов по тарифным планам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесены соответствующие изменения (п. 17, п. 34-35).
В Приложении 6 для тарифных планов эквайринга SmartPOS и «SmartPOS Партнер» доступен новый тип терминала nPOS.
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