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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГУ МОМЕНТАЛЬНОГО ПОПОЛНЕНИЯ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ ЧЕРЕЗ ЕРИП
11:14 12.01.2021
Пополнить карточку «Франсабанк» ОАО можно с карточки любого белорусского банка в режиме online (до нескольких минут – в зависимости от скорости работы интернета, технических характеристик и т. д.).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, пополнение производится исключительно через ЕРИП: «ЕРИП – Банковские, финансовые услуги – Банки, НКФО – Франсабанк – Online пополнение карты».
Для пополнения необходимо ввести номер договора и 4 последние цифры карточки.
Минимальная сумма пополнения – 0,13 BYN, максимальная – 5000 BYN.
Комиссия за пополнение не берется.
Пополнить карточку Франсабанка online через ЕРИП можно также наличными в кассах иных банков, в банкоматах и инфокиосках иных банков, в устройствах с функцией cash-in и с текущего (расчетного) счета (если такую операцию позволяет совершать банк-отправитель).
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