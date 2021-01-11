Пополнить карточку «Франсабанк» ОАО можно с карточки любого белорусского банка в режиме online (до нескольких минут – в зависимости от скорости работы интернета, технических характеристик и т. д.).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, пополнение производится исключительно через ЕРИП: «ЕРИП – Банковские, финансовые услуги – Банки, НКФО – Франсабанк – Online пополнение карты».

Для пополнения необходимо ввести номер договора и 4 последние цифры карточки.

Минимальная сумма пополнения – 0,13 BYN, максимальная – 5000 BYN.

Комиссия за пополнение не берется.

Пополнить карточку Франсабанка online через ЕРИП можно также наличными в кассах иных банков, в банкоматах и инфокиосках иных банков, в устройствах с функцией cash-in и с текущего (расчетного) счета (если такую операцию позволяет совершать банк-отправитель).