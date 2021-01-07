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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ГРАЖДАНЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛАРУСБАНКА
10:40 12.01.2021
ОАО «АСБ Беларусбанк» организует обсуждение проекта Социально-экологической политики, разработанного в рамках развития системы экологического и социального менеджмента банка.
С документом можно ознакомиться здесь.
Предложения и замечания к проекту Социально-экологической политики следует присылать до 22 января 2021 года на электронный адрес:
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