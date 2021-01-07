ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ) успешно прошел ежегодный сертификационный аудит на соответствие требованиям стандарта PCI DSS.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БПЦ, в результате получен сертификат о полном подтверждении соответствия требованиям международного стандарта по защите информации в индустрии платежных карт PCI DSS.

Данный стандарт на сегодня является единым мировым стандартом обеспечения безопасности информации о владельцах банковских карт и представляет собой набор требований к безопасности данных держателей карт, разработанный международными платежными системами VISA, Masterсard, American Express, Union Pay и др.

Основной целью соответствия требованиям стандарта PCI DSS является повышение уровня защищенности информационной инфраструктуры электронных платежных систем.

Сертификат PCI DSS подтверждает высокий уровень технологической защищенности данных держателей платежных карт, обслуживаемых в ОАО «Банковский процессинговый центр».