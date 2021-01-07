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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ UP БАНКА БЕЛВЭБ ДОСТУПНО В ОФИЦИАЛЬНОМ МАГАЗИНЕ ПРИЛОЖЕНИЙ APPGALLERY ВЛАДЕЛЬЦАМ СМАРТФОНОВ HUAWEI


17:38 11.01.2021

Мобильное приложение Up Банка БелВЭБ доступно в официальном магазине приложений AppGallery владельцам смартфонов HUAWEI.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приложение Up является полноценным сервисом с поддержкой HMS (HUAWEI Mobile Services).

Для пользователей доступны все функции приложения, среди них: переводы по номеру телефона на карты любого банка Беларуси; снятие наличных в банкоматах без использования карточки; подключение пакетов услуг линейки «Все»; программа лояльности UP4U; открытие депозитов в пару кликов; обмен валют по выгодному курсу; бесплатные push-оповещения об операциях по картам; покупка билетов на культурные мероприятия и др.

AppGallery – один из лидеров глобальных магазинов приложений с более чем 700 млн пользователей по всему миру. Является не только платформой для предоставления приложений, но и совокупностью сервисов для эффективной и безопасной работы мобильных устройств.

Банк БелВЭБ наряду с другими разработчиками участвует в развитии платформы, увеличивая количество доступных приложений и расширяя аудиторию магазина.
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