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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВЛАДЕЛЬЦЫ КАРТОЧЕК VISA БЕЛАРУСБАНКА МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОШЕЛЬКОМ PAY
15:46 11.01.2021
Владельцы карточек Visa ОАО «АСБ Беларусбанк» могут воспользоваться платежным сервисом Кошелек Pay, сообщает пресс-служба финучреждения.
Кошелек Pay — это сервис, позволяющий быстро и безопасно оплачивать покупки с помощью смартфона с NFC-модулем (для устройств на базе Android OS версия операционной системы должна быть 5.0 и выше).
Приложение «Кошелек» должно быть установлено из официального магазина производителя смартфона или мобильной ОС (Google Play Market, Huawei App Gallery) и обновлено до последней актуальной версии.
Добавить свою платежную карту Беларусбанка в приложение «Кошелек» можно за несколько минут.
Более подробно ознакомиться с сервисом Кошелек Pay можно на сайте банка.
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