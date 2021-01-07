Владельцы карточек Visa ОАО «АСБ Беларусбанк» могут воспользоваться платежным сервисом Кошелек Pay, сообщает пресс-служба финучреждения.

Кошелек Pay — это сервис, позволяющий быстро и безопасно оплачивать покупки с помощью смартфона с NFC-модулем (для устройств на базе Android OS версия операционной системы должна быть 5.0 и выше).

Приложение «Кошелек» должно быть установлено из официального магазина производителя смартфона или мобильной ОС (Google Play Market, Huawei App Gallery) и обновлено до последней актуальной версии.

Добавить свою платежную карту Беларусбанка в приложение «Кошелек» можно за несколько минут.

Более подробно ознакомиться с сервисом Кошелек Pay можно на сайте банка.