ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 января по 28 февраля 2021 года предоставляет владельцам карточек в рамках пакета услуг «Движение» и Masterсard World «Дива» повышенный money-back в размере 5% на товары в категории «Товары для дома».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предложение касается покупок в магазинах, которым присвоен МСС-код 5200 (например, МАТЕРИК, JYSK, МИЛЯ, OMA и др.).

Максимальная подлежащая зачислению на счет за месяц сумма money-back составляет 200 рублей.