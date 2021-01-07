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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ БЕЛВЭБ ПРЕДЛАГАЮТ ПОВЫШЕННЫЙ MONEY-BACK ВЛАДЕЛЬЦАМ КАРТОЧЕК
12:35 11.01.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 января по 28 февраля 2021 года предоставляет владельцам карточек в рамках пакета услуг «Движение» и Masterсard World «Дива» повышенный money-back в размере 5% на товары в категории «Товары для дома».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предложение касается покупок в магазинах, которым присвоен МСС-код 5200 (например, МАТЕРИК, JYSK, МИЛЯ, OMA и др.).
Максимальная подлежащая зачислению на счет за месяц сумма money-back составляет 200 рублей.
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