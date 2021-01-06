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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ МОГУТ УПРАВЛЯТЬ КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ БЕЛАРУСБАНКА
11:14 11.01.2021
ОАО «АСБ Беларусбанк» внедрило новый сервис «Управление качеством обслуживания» для корпоративных клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, корпоративные клиенты могут написать о том, довольны ли они взаимодействием с сотрудниками банка, оценить продукты и услуги, предложить свою идею, направить отзыв, а также стать тайным покупателем.
Более подробно ознакомиться с новым сервисом можно на официальном сайте банка.
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