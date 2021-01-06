БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РАБОТА ОБМЕННОГО ПУНКТА БТА БАНКА В ГОМЕЛЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

10:00 11.01.2021 ЗАО «БТА Банк» c 11 января 2021 года (c 16:00) приостанавливает работу обменного пункта № 1 Центра банковских услуг «Гомельская дирекция» в Гомеле (ул. Советская, д. 87). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обменник не будет работать по 18 января (до 11:00).