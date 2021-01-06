11 января состоится прямая телефонная линия с генеральным директором ОАО «БНБ-Банк» Акубардия Лашей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в банке, задать вопросы можно будет с 12:00 до 15:00 по номеру телефона (+375-17) 388-84-43.