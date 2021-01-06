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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БЕЛИНВЕСТБАНКА СОСТОИТСЯ 14 ЯНВАРЯ
15:45 06.01.2021
14 января 2021 г. в заочной форме состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк» по инициативе Наблюдательного совета банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется утвердить изменения в Устав Белинвестбанка.
Кроме того, акционеры утвердят изменения в положения о Наблюдательном совете и о Ревизионной комиссии ОАО «Белинвестбанк».
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