14 января 2021 г. в заочной форме состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк» по инициативе Наблюдательного совета банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется утвердить изменения в Устав Белинвестбанка.

Кроме того, акционеры утвердят изменения в положения о Наблюдательном совете и о Ревизионной комиссии ОАО «Белинвестбанк».