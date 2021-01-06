Беларусбанк первым в стране аккредитован на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, такой статус позволяет оказывать услуги по учету и хранению имущества паевых и акционерных инвестиционных фондов. Появление на рынке данного института послужит дополнительным импульсом для внедрения и развития коллективных форм инвестирования в Беларуси. В рамках комплексного подхода к обслуживанию паевых инвестиционных фондов депозитарием банка разработана новая услуга – ведение реестров владельцев инвестиционных паев.

Депозитарий банка действует с 1996 года и является крупнейшим в Беларуси, единственный на рынке страны предоставляет возможность дистанционного обслуживания физических лиц.

«Обширный опыт работы с эмитентами и владельцами ценных бумаг сочетается с высокой технологической составляющей, позволяющей предлагать клиентам сервисы и услуги, соответствующие их текущим потребностям», - отмечают в банке.