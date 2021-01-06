В Беларуси актуализируются подходы к оценке прозрачности структуры собственности банка и небанковской кредитно-финансовой организации (НКФО). Об этом говорится в постановлении Национального банка от 17 декабря 2020 г. № 403 ”Об изменении постановлений Правления Национального банка Республики Беларусь от 7 декабря 2012 г. № 640 и от 11 декабря 2019 г. № 495“.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, основные положения постановления вступают в силу с 7 января 2021 г.

В частности, критерии прозрачности структуры собственности банка дополнены рядом новых показателей, касающихся наличия у Национального банка достоверной и полной информации о бенефициарных собственниках банка, являющихся таковыми в отношении пяти и более процентов акций банка, позволяющей оценить соответствие таких собственников требованиям, установленным Национальным банком.

Кроме того, в постановлении уточнен перечень бенефициарных собственников банка, наличие значительной доли которых в структуре собственности банка может негативно повлиять на ее прозрачность с учетом их возможного влияния на принимаемые в банке решения.

Ожидается, что принятые изменения позволят обеспечить всестороннюю оценку структуры собственности банка и НКФО.