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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АКЦИИ ПАРИТЕТБАНКА БЕЗВОЗМЕЗДНО ПЕРЕДАДУТ ГОСКОМИМУЩЕСТВУ
12:53 06.01.2021
Акции ОАО «Паритетбанк» будут переданы безвозмездно во владение и распоряжение Государственного комитета по имуществу. Об этом говорится в постановлении Совмина № 781 от 30 декабря 2020 года.
«До 1 мая 2021 г.: принять безвозмездно в собственность Республики Беларусь во владение и распоряжение Государственного комитета по имуществу находящиеся в собственности Минска 8 492 875 простых (обыкновенных) акций открытого акционерного общества «Паритетбанк», - говорится в постановлении, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.
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