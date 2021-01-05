Акции ОАО «Паритетбанк» будут переданы безвозмездно во владение и распоряжение Государственного комитета по имуществу. Об этом говорится в постановлении Совмина № 781 от 30 декабря 2020 года.

«До 1 мая 2021 г.: принять безвозмездно в собственность Республики Беларусь во владение и распоряжение Государственного комитета по имуществу находящиеся в собственности Минска 8 492 875 простых (обыкновенных) акций открытого акционерного общества «Паритетбанк», - говорится в постановлении, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.