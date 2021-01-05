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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ УРМ № 774 В МИНСКЕ
10:48 06.01.2021
ОАО «СтатусБанк» с 6 января 2021 г. приостанавливает работу удаленного рабочего места (УРМ) № 774 в Минске (ул. Казимировская, 6). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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