Акционеру банка Getin Holding S.A. поступило предложение от ЗАО "МТБанк" о покупке ЗАО "Идея Банк".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «Идея Банк», в настоящее время стороны обсуждают все аспекты возможности осуществления сделки.

При этом отмечается, что «юридически обязывающего соглашения о продаже банка в настоящий момент не заключено».

В ЗАО «Идея Банк» обещают информировать по данному вопросу через свой сайт и группах банка в социальных сетях.