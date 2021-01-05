|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК СООБЩИЛ О СВОЕЙ ВОЗМОЖНОЙ ПРОДАЖЕ
09:47 06.01.2021
Акционеру банка Getin Holding S.A. поступило предложение от ЗАО "МТБанк" о покупке ЗАО "Идея Банк".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «Идея Банк», в настоящее время стороны обсуждают все аспекты возможности осуществления сделки.
При этом отмечается, что «юридически обязывающего соглашения о продаже банка в настоящий момент не заключено».
В ЗАО «Идея Банк» обещают информировать по данному вопросу через свой сайт и группах банка в социальных сетях.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2021
Курсы в банках
на 05.01.2021
Конвертация в банках
на 05.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте