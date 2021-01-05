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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ЗАПУСКАЕТ ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ АКЦИЮ «СЕРЕБРЯНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»


17:35 05.01.2021

ОАО «Белагропромбанк» предлагает вкладчикам принять участие в акции «Серебряное предложение».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открыв до 31 января 2021 года в ее рамках безотзывный вклад (на 185 или на 370 дней) от 5000 долларов США или 5000 евро, или 300 тысяч российских рублей, вкладчик получит серебряный мерный слиток (весом от 10 г до 250 г) в подарок.

Более подробно с условиями акции можно ознакомиться на сайте Белагропромбанка.
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