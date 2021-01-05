БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ОФИС ПАРИТЕТБАНКА В БАРАНОВИЧАХ ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ

15:42 05.01.2021 С 5 января 2021 года возобновил работу офис ОАО «Паритетбанк» в Барановичах (ул. Комсомольская, 9). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.