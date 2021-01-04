БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК ЗАКРЫВАЕТ ЦБУ В РЕЧИЦЕ И НОВОПОЛОЦКЕ

12:32 05.01.2021 ЗАО «Идея Банк» 22 января 2021 года закрывает ЦБУ № 47 в Речице (ул. Советская, 41). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этого числа закрывается также ЦБУ № 58 в Новополоцке (ул. Молодежная, 148).