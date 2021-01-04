|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ЗАКРЫВАЕТ ЦБУ В РЕЧИЦЕ И НОВОПОЛОЦКЕ
12:32 05.01.2021
ЗАО «Идея Банк» 22 января 2021 года закрывает ЦБУ № 47 в Речице (ул. Советская, 41).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этого числа закрывается также ЦБУ № 58 в Новополоцке (ул. Молодежная, 148).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2021
Курсы в банках
на 05.01.2021
Конвертация в банках
на 05.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте