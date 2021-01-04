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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АБСОЛЮТБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ОБМЕННОГО ПУНКТА № 42 В МИНСКЕ
11:34 05.01.2021
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» с 3 января 2021 года приостановило работу обменного пункта № 42 в Минске (пр-т Дзержинского, 92).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обменный пункт не будет работать по 31 января.
В банке обращают внимание, что расположенный по тому же адресу обменный пункт № 41 работает в штатном режиме.
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