БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АБСОЛЮТБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ОБМЕННОГО ПУНКТА № 42 В МИНСКЕ

11:34 05.01.2021 ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» с 3 января 2021 года приостановило работу обменного пункта № 42 в Минске (пр-т Дзержинского, 92). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обменный пункт не будет работать по 31 января. В банке обращают внимание, что расположенный по тому же адресу обменный пункт № 41 работает в штатном режиме.