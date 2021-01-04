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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ИДЕЯ БАНК С 15 ЯНВАРЯ ВВОДИТСЯ КОМИССИЯ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ПЛАТЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ ЧЕРЕЗ АИС ИДО БЕЗ АКЦЕПТА ПЛАТЕЛЬЩИКА
10:52 05.01.2021
С 15 января 2021 г. вступают силу изменения в Перечень вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО «Идея Банк» физическим лицам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вводится комиссия за оформление платежного требования через АИС ИДО без акцепта плательщика.
Кроме того, отправителем является физическое лицо в случае возврата денежных средств при отсутствии возможности идентифицировать получателя средств.
По кредитным договорам, формой обеспечения которых является поручительство, нельзя изменить условия кредитного договора через интернет-банк или мобильное приложение.
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