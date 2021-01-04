БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В ИДЕЯ БАНК С 15 ЯНВАРЯ ВВОДИТСЯ КОМИССИЯ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ПЛАТЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ ЧЕРЕЗ АИС ИДО БЕЗ АКЦЕПТА ПЛАТЕЛЬЩИКА

10:52 05.01.2021 С 15 января 2021 г. вступают силу изменения в Перечень вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО «Идея Банк» физическим лицам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вводится комиссия за оформление платежного требования через АИС ИДО без акцепта плательщика. Кроме того, отправителем является физическое лицо в случае возврата денежных средств при отсутствии возможности идентифицировать получателя средств. По кредитным договорам, формой обеспечения которых является поручительство, нельзя изменить условия кредитного договора через интернет-банк или мобильное приложение.