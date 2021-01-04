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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК РАСШИРИЛ ПЕРЕЧЕНЬ СТРАХОВЫХ УСЛУГ ДЛЯ ЮРЛИЦ
09:44 05.01.2021
ОАО «Белинвестбанк» предоставило юридическим лицам возможность заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пока заключается только договор внутреннего страхования, страховое свидетельство действует на территории Беларуси.
Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Белинвестбанке сэкономит время и избавит от необходимости посещения офиса «Белгосстраха». При этом гарантируется сохранение всех льгот и привилегий, ранее наработанных с этой страховой организацией.
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