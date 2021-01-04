БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛИНВЕСТБАНК РАСШИРИЛ ПЕРЕЧЕНЬ СТРАХОВЫХ УСЛУГ ДЛЯ ЮРЛИЦ

09:44 05.01.2021 ОАО «Белинвестбанк» предоставило юридическим лицам возможность заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пока заключается только договор внутреннего страхования, страховое свидетельство действует на территории Беларуси. Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Белинвестбанке сэкономит время и избавит от необходимости посещения офиса «Белгосстраха». При этом гарантируется сохранение всех льгот и привилегий, ранее наработанных с этой страховой организацией.