БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ОБЩИХ УСЛОВИЙ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗЛИЦ В ОАО «БПС-СБЕРБАНК» ВСТУПИТ В СИЛУ С 15 ЯНВАРЯ

18:07 04.01.2021 С 15 января 2021 года вступит в силу новая редакция Общих условий банковского обслуживания физических лиц в ОАО «БПС-Сбербанк», сообщает пресс-служба банковского учреждения. Ознакомиться с новой редакцией Общих условий можно на официальном сайте банка.