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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ОТКРЫВАЕТ УРМ № 775 В МИНСКЕ
17:55 04.01.2021
ОАО «СтатусБанк» 5 января 2021 года открывает удаленное рабочее места (УРМ) № 773 в Минске (ул. Казимировская, 6).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, здесь для физлиц будут оказываться следующие услуги: прием документов на предоставление кредита; выдача кредита (в том числе оформление кредитного договора и других документов); открытие/закрытие текущего (расчетного) счета, доступ к которому может быть обеспечен при использовании банковской платежной карточки.
Кроме того, в УРМ можно будет оформить платежное поручение на досрочное (частичное/полное) погашение кредита (если погашение кредита осуществляется путем списания денежных средств с текущего счета), а также на перевод денежных средств в белорусских рублях по поручению клиента без использования карточки в пользу резидента на счет, открытый в ОАО «СтатусБанк».
В УРМ также будут приниматься заявления на выпуск/перевыпуск банковских платежных карточек, на досрочное расторжение кредитного договора (в период действия возобновляемой кредитной линии); осуществляться прием заявлений/выдача документов по заявлениям клиентов – физических лиц (справки, выписки, остаток денежных средств, остаток задолженности, реструктуризация кредита), оказываться консультационные и информационные услуги.
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