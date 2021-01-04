ОАО «СтатусБанк» 5 января 2021 года открывает удаленное рабочее места (УРМ) № 773 в Минске (ул. Казимировская, 6).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, здесь для физлиц будут оказываться следующие услуги: прием документов на предоставление кредита; выдача кредита (в том числе оформление кредитного договора и других документов); открытие/закрытие текущего (расчетного) счета, доступ к которому может быть обеспечен при использовании банковской платежной карточки.

Кроме того, в УРМ можно будет оформить платежное поручение на досрочное (частичное/полное) погашение кредита (если погашение кредита осуществляется путем списания денежных средств с текущего счета), а также на перевод денежных средств в белорусских рублях по поручению клиента без использования карточки в пользу резидента на счет, открытый в ОАО «СтатусБанк».

В УРМ также будут приниматься заявления на выпуск/перевыпуск банковских платежных карточек, на досрочное расторжение кредитного договора (в период действия возобновляемой кредитной линии); осуществляться прием заявлений/выдача документов по заявлениям клиентов – физических лиц (справки, выписки, остаток денежных средств, остаток задолженности, реструктуризация кредита), оказываться консультационные и информационные услуги.