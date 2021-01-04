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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК С 21 ЯНВАРЯ СНИЖАЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
17:44 04.01.2021
МТБанк с 21 января снижает размер процентной ставки по кредитным договорам для физлиц.
«ЗАО «МТБанк» предлагает кредитополучателям-физическим лицам с 21 января 2021 года снизить размер повышенной процентной ставки по кредитным договорам (в том числе по договорам об использовании банковской платежной карточки (договорам карт-счета), по которым предусмотрено предоставление овердрафтного кредита) до полуторакратного размера процентной ставки на срочную задолженность путем размещения Публичной оферты об изменении условий кредитования физических лиц на сайте www.mtbank.by», - говорится в сообщении банка.
Ознакомиться с Публичной офертой можно здесь.
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