МТБанк с 21 января снижает размер процентной ставки по кредитным договорам для физлиц.

«ЗАО «МТБанк» предлагает кредитополучателям-физическим лицам с 21 января 2021 года снизить размер повышенной процентной ставки по кредитным договорам (в том числе по договорам об использовании банковской платежной карточки (договорам карт-счета), по которым предусмотрено предоставление овердрафтного кредита) до полуторакратного размера процентной ставки на срочную задолженность путем размещения Публичной оферты об изменении условий кредитования физических лиц на сайте www.mtbank.by», - говорится в сообщении банка.

Ознакомиться с Публичной офертой можно здесь.