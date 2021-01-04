ОАО «АСБ Беларусбанк» продлило оформление страховок от несчастных случаев (в том числе от COVID-19) до 31 марта 2021 года включительно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, при заключении договоров добровольного страхования по программе «С заботой о Вас» предусмотрены скидки.

В частности, страховка на сумму 5 тысяч рублей обойдется в 37,5 рубля вместо 44 рублей. При страховой сумме 7 тысяч рублей страховка будет стоить 52,5 рубля вместо 61,6 рубля, а при сумме 10 тысяч рублей — 75 рублей вместо 88 рублей.