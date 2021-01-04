|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРОДЛИЛ АКЦИЮ НА СТРАХОВОЙ ПОЛИС «С ЗАБОТОЙ О ВАС»
17:26 04.01.2021
ОАО «АСБ Беларусбанк» продлило оформление страховок от несчастных случаев (в том числе от COVID-19) до 31 марта 2021 года включительно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, при заключении договоров добровольного страхования по программе «С заботой о Вас» предусмотрены скидки.
В частности, страховка на сумму 5 тысяч рублей обойдется в 37,5 рубля вместо 44 рублей. При страховой сумме 7 тысяч рублей страховка будет стоить 52,5 рубля вместо 61,6 рубля, а при сумме 10 тысяч рублей — 75 рублей вместо 88 рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2021
Курсы в банках
на 04.01.2021
Конвертация в банках
на 04.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте