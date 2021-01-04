«Франсабанк» ОАО с 4 января 2021 года изменило процентные ставки по ряду вкладов в белорусских рублях для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для отзывного вклада «Результативный» на 45 дней ставка определена в размере 19% годовых, на 95 дней - 19% годовых, на 185 дней - 18% годовых.

Для безотзывного вклада «Верный расчет» на 45 дней - 19,7% годовых, на 95 дней - 20,0% годовых, на 185 дней – 18,5% годовых, на 735 дней – 14,5% годовых.

Для безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет» на 45 дней - 19,7%годовых, на 95 дней - 20,0%годовых, на 185 дней – 18,5% годовых, на 735 дней – 14,5% годовых.

Для безотзывного вклада «Комфортный» на 95 дней - 20,0%годовых, на 125 дней - 18,5% годовых, на 185 дней – 18,5% годовых, на 275 дней – 18,5% годовых, на 550 дней – 14,5% годовых, на 735 дней – 14,5% годовых.