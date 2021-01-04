ОАО «Белинвестбанк» внесло изменения в изменения в Сборник размеров платы (вознаграждений) за выполнение операций по договорам о зачислении денежных средств владельцам карточек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, с 1 января 2021 года главной особенностью при определении размера платы за зачисление денежных средств будет наличие обязательства клиента о подключении работников организаций к пакетному обслуживанию физических лиц при использовании карточек либо отсутствие такого обязательства.

При подключении к пакетному обслуживанию физических лиц диапазон вознаграждения будет составлять от 0 до 1% от суммы зачисления в зависимости от среднего объема зачислений заработной платы или приравненных к ней платежей на 1 сотрудника. Без подключения к пакетному обслуживанию – от 0,15% до 1,67%.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться на сайте банка.