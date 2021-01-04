|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ИЗМЕНИЛ РАЗМЕР ПЛАТЫ (ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ) ЗА ОПЕРАЦИИ
16:16 04.01.2021
ОАО «Белинвестбанк» внесло изменения в изменения в Сборник размеров платы (вознаграждений) за выполнение операций по договорам о зачислении денежных средств владельцам карточек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, с 1 января 2021 года главной особенностью при определении размера платы за зачисление денежных средств будет наличие обязательства клиента о подключении работников организаций к пакетному обслуживанию физических лиц при использовании карточек либо отсутствие такого обязательства.
При подключении к пакетному обслуживанию физических лиц диапазон вознаграждения будет составлять от 0 до 1% от суммы зачисления в зависимости от среднего объема зачислений заработной платы или приравненных к ней платежей на 1 сотрудника. Без подключения к пакетному обслуживанию – от 0,15% до 1,67%.
Подробнее с изменениями можно ознакомиться на сайте банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2021
Курсы в банках
на 04.01.2021
Конвертация в банках
на 04.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте