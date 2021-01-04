С 1 января 2021 года сервис проверки контрагента Республики Беларусь и стран ближнего зарубежья (Российской Федерации, Казахстана, Украины, Молдовы, Киргызстана) включен в большинство пакетов операций по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ОАО «БПС-Сбербанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, корпоративные клиенты, использующие систему дистанционного банковского обслуживания СББОЛ, могут воспользоваться сервисом по проверке контрагента, ежемесячно выполнив до 5 запросов на проверку субъектов хозяйствования Республики Беларусь и стран ближнего зарубежья.