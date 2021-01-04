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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ЦБУ № 3 В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»
14:16 04.01.2021
Франсабанк» ОАО с 4 января 2021 года приостанавливает работу ЦБУ № 3 в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» (Минская обл., Смолевичский р-н, Пекинский пр-т, 18).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, работа ЦБУ № 3 приостановлена по 19 января текущего года.
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