БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ЦБУ № 3 В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»

14:16 04.01.2021 Франсабанк» ОАО с 4 января 2021 года приостанавливает работу ЦБУ № 3 в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» (Минская обл., Смолевичский р-н, Пекинский пр-т, 18). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, работа ЦБУ № 3 приостановлена по 19 января текущего года.