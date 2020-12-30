ОАО «Белорусский народный банк» с 1 января 2021 года изменило порядок удержания подоходного налога с суммы вознаграждения Money-back, уплачиваемого банком за совершение безналичных операций с использованием платежных карточек.

«В настоящий момент в соответствии с указом от 16 октября 2014 г. № 493 "О развитии безналичных расчетов" … предусмотрено предоставление налоговой льготы для физических лиц до 1 января 2021 года, а именно, не признаются объектом налогообложения подоходным налогом доходы, получаемые с использованием банковской платежной карточки в виде Money-back по ставке до 2% включительно», - говорится в сообщении банка.

В нем также отмечается, что расчет суммы премиального вознаграждения осуществляется в последний рабочий день месяца.