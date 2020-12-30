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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


С 4 ЯНВАРЯ МТБАНК ВВОДИТ ПЛАТУ В РАЗМЕРЕ 3,00 BYN ЗА ПРИЕМ И ПЕРЕСЧЕТ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ


11:57 04.01.2021

ЗАО «МТБанк» вносит изменения в Перечень вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 4 января 2021 года вводится плата в размере 3,00 BYN за прием и пересчет наличных денежных средств при осуществлении платежа физическими лицами в пользу производителей/поставщиков товаров/работ/услуг в системе ЕРИП в кассах банка и пунктах обмена валют.

В то же время при совершении платежей в системе ЕРИП в устройствах самообслуживания (инфокиоски), в системах дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг, мобильный банкинг) вышеуказанная плата не берется с физических лиц:

участников ВОВ, инвалидов 1,2 группы при предъявлении подтверждающего документа);

при оплате налога, сбора (пошлины), пени и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные фонды и Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты;

в пользу ООО «Автоцентр «Атлант-М Запад», ООО «Автоцентр «Атлант-М Холдинг»;

в пользу ЗАСО «Имклива Иншуранс», ЗАСО «Кентавр»; СООО «Приорлайф»;

в пользу производителей услуг, располагающихся в узлах дерева ЕРИП: «Борьба с COVID-19», «благотворительность, общественные объединения».

С обновленной редакцией Перечня вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами с учетом вышеуказанных изменений можно ознакомиться на сайте банка.
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