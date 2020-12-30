Банк-эмитент виртуальной карты А1 с 1 января 2021 года изменил условия выплаты дохода в виде процентов от суммы безналичной операции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, выплата кэшбэка приостановлена.

Тем не менее пользователи виртуальных карт А1 по-прежнему смогут совершать без комиссии любые платежи в Беларуси и за рубежом – от «коммуналки», детских кружков до оплаты товаров в интернет-магазинах и онлайн-такси. Для безопасности покупок карта предусматривает технологию 3-D Secure и бесплатное SMS-оповещение.

Виртуальную карту А1 можно выпустить за несколько минут в универсальном приложении А1 banking абсолютно бесплатно. Карточка работает на платформе международной платежной системы Visa, а эмитентом выступает ЗАО «Банк Решение». Виртуальная карта А1 номинирована в белорусских рублях и выпускается сроком на три года с возможностью перевыпуска через приложение A1 banking.