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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПОГАСИЛ СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ В РАЗМЕРЕ €151 МЛН
09:43 04.01.2021
ОАО «АСБ Беларусбанк» погасило синдицированный кредит в размере €151 млн.
«28 декабря 2020 года ОАО «АСБ Беларусбанк» произведено погашение международного синдицированного кредита, привлеченного в декабре 2018 года в размере €151 миллион», - говорится в сообщении Беларусбанка.
В нем отмечается, что обязательства банка, как заемщика по данному кредиту, выполнены в полном объеме и в срок, установленный договором с иностранными кредиторами.
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