БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК ПОГАСИЛ СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ В РАЗМЕРЕ €151 МЛН

09:43 04.01.2021 ОАО «АСБ Беларусбанк» погасило синдицированный кредит в размере €151 млн. «28 декабря 2020 года ОАО «АСБ Беларусбанк» произведено погашение международного синдицированного кредита, привлеченного в декабре 2018 года в размере €151 миллион», - говорится в сообщении Беларусбанка. В нем отмечается, что обязательства банка, как заемщика по данному кредиту, выполнены в полном объеме и в срок, установленный договором с иностранными кредиторами.