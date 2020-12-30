Самая популярная станция новой ветки минского метро – «Ковальская слобода», которая по числу оплат обходит остальные в 3-4 раза. Рейтинг составил БПС-Сбербанк на основе анализа данных о бесконтактных расчетах за проезд на турникетах метро картами и устройствами с технологией NFC.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, рейтинг учитывает бесконтактные расчеты за проезд в столичной «подземке» с 6 ноября по 29 декабря, то есть с момента открытия. В этот период зафиксировано около 3,2 млн. оплат. И это не считая расчетов за проезд жетоном и электронным проездным. При этом первые две ветки предсказуемо остаются более популярными.

Пассажиры третьей линии предпочитают отправляться со станциии «Ковальская слобода», которая по числу пассажиров опережает другие станции этой ветки в 3-4 раза. На втором месте – «Площадь Франтишка Богушевича», а на третьем – «Вокзальная». Меньше всего людей спускаются на платформу «Юбилейной площади».

В банке обращают внимание, что для большей точности нужно принимать во внимание поток «транзитных» пассажиров – тех, кто переходит с одной ветки на другую. Так как на третьей линии сразу две пересадочные станции, то такой трафик может быть существенным. Однако проходит он вне турникетов, и подсчитать его на основе бесконтактных транзакций невозможно.

«Мы открыли доступ к бесконтактной системе оплаты проезда одновременно с запуском новой линии и с первых дней отмечаем высокий уровень востребованности сервиса. Все больше пассажиров предпочитает платить банковскими картами или гаджетами. Это связано как с желанием минимизировать контакты с поверхностями и предметами, так и с растущей симпатией к новым технологиям, например Apple Express, которые значительно упрощают и ускоряют процесс оплаты», – отметила исполнительный директор БПС-Сбербанка Марина Осиповская.

БПС-Сбербанк оснастил все вестибюли станций третьей линии турникетами для оплаты банковскими картами и гаджетами. Для расчетов можно использовать «пластик» платежных систем Visa, Mastercard и Белкарт с бесконтактным интерфейсом. Также это можно сделать смартфоном, умными часами или браслетами с поддержкой NFC. С недавних пор доступна функция Apple Express для оплаты проезда гаджетами Apple, в том числе выключенными, без привычной аутентификации.

Для оплаты проезда надо приложить карту или смартфон к валидатору на поверхности турникета и дождаться звукового сигнала. Транзакция занимает доли секунды. Стоимость проезда аналогична цене жетона – 80 копеек.

Помимо метро, БПС-Сбербанк запустил технологию на поездах городских линий Белорусской железной дороги, а также в минском трамвае (маршрут №6). А в автобусах Борисова и вовсе внедрил онлайн-оплату без валидаторов. Все проекты реализованы без инвестиций из госбюджета и расходов пассажирских перевозчиков.