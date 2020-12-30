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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПОПОЛНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ДЕПОЗИТОВ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ


17:46 30.12.2020

ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 января 2021 года приостанавливает пополнение некоторых депозитов корпоративных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостанавливается пополнение срочных отзывных банковских вкладов (депозитов) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в долларах США, евро и российских рублях, заключенных с 15 марта 2020 года, ставка по которым превышает: по USD – 0,75% годовых, по EUR – 0,5% годовых, по RUB – 2,625% годовых.

По другим вкладам (депозитам) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей условия пополнения остаются неизменными.
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