БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПОПОЛНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ДЕПОЗИТОВ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

17:46 30.12.2020 ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 января 2021 года приостанавливает пополнение некоторых депозитов корпоративных клиентов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостанавливается пополнение срочных отзывных банковских вкладов (депозитов) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в долларах США, евро и российских рублях, заключенных с 15 марта 2020 года, ставка по которым превышает: по USD – 0,75% годовых, по EUR – 0,5% годовых, по RUB – 2,625% годовых. По другим вкладам (депозитам) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей условия пополнения остаются неизменными.