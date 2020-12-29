В ней могут участвовать карточки уровня Gold, Gold Credit, Platinum и Infinite.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, чтобы восстановить ранее начисленные баллы, необходимо повторно зарегистрироваться в программе лояльности. А для этого – указать корректные личные данные. Тем, кто участвует в ней впервые, дается 5 баллов сразу после регистрации.

Кроме того, до конца года можно успеть оформить в Приорбанке карточку Visa Gold в белорусских рублях по символической цене – всего 1 рубль. После чего можно подключить PriorPlus, совершать привычные покупки и накапливать баллы.

Баллы можно в любой момент обменять на промокоды в партнерских магазинах, ресторанах, SPA-центрах и т.д. Ими можно оплатить до 99% стоимости покупки или услуги. Промокоды действуют 180 дней, их также можно дарить друзьям и близким.

Механика проста: с каждой покупки начисляется от 1% бонусных баллов, а каждый балл равен одному рублю. Например, если приобрести телевизор за 1000 рублей по карточке Visa Gold, то на бонусный счет PriorPlus поступит 10 баллов, что равно 10 рублям при обмене на вознаграждение.

Также присутствует дополнительный манибэк-бонус за интернет-покупки. В партнерах – более 150 онлайн-магазинов, в том числе Aliexpress, Booking, Agoda, Aviasales, E-bay и др. В частности, при заказе на Aliexpress вместе с основным бонусом в 1% начисляется дополнительный – в 5%.

В PriorPlus также входит travel-платформа, через которую можно заказывать авиабилеты, бронировать отели и автомобили. Платить можно как деньгами с карты, так и накопленными баллами.