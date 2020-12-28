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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ «МОЙ БОНУС»
09:48 29.12.2020
ОАО «Белагропромбанк» с 1 января 2021 года временно приостанавливает действие программы лояльности «Мой бонус» (выплата Money-back), реализуемой в соответствии с Правилами программы лояльности «Мой бонус» для держателей дебетовых банковских платежных карточек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также в связи с приостановлением действия программы лояльности «Мой бонус» с 1 января изменяются следующие размеры платы (вознаграждения):
- для держателей карточек Mastercard World «O-GO!» размер ежемесячной платы снижен на 75% и составляет 1,00 BYN в месяц;
- для держателей карточек Visa Infinite (основной и дополнительной) размер ежемесячной платы снижен на 50% и составляет 15,00 BYN в месяц;
- для держателей зарплатных карточек в рамках пакета «Зарплатный» Комфортный»:
абонентская плата по карточкам Masterсard Unembossed, Masterсard Unembossed «Моцная картка», Masterсard Standard, Visa Classic, Masterсard Gold, Masterсard Gold «Моцная картка», Visa Gold не установлена;
абонентская плата по карточке Visa Platinum снижена на 50% и составляет 7,50 BYN в месяц.
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