ОАО «Белагропромбанк» с 1 января 2021 года временно приостанавливает действие программы лояльности «Мой бонус» (выплата Money-back), реализуемой в соответствии с Правилами программы лояльности «Мой бонус» для держателей дебетовых банковских платежных карточек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также в связи с приостановлением действия программы лояльности «Мой бонус» с 1 января изменяются следующие размеры платы (вознаграждения):

- для держателей карточек Mastercard World «O-GO!» размер ежемесячной платы снижен на 75% и составляет 1,00 BYN в месяц;

- для держателей карточек Visa Infinite (основной и дополнительной) размер ежемесячной платы снижен на 50% и составляет 15,00 BYN в месяц;

- для держателей зарплатных карточек в рамках пакета «Зарплатный» Комфортный»:

абонентская плата по карточкам Masterсard Unembossed, Masterсard Unembossed «Моцная картка», Masterсard Standard, Visa Classic, Masterсard Gold, Masterсard Gold «Моцная картка», Visa Gold не установлена;

абонентская плата по карточке Visa Platinum снижена на 50% и составляет 7,50 BYN в месяц.