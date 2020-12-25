ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 января 2021 года с внедрением новой комплексной программы лояльности UP4U прекращает начисление money-back по всем карточкам банка, за исключением Mastercard World «Дива».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, отмена money-back коснется карточек, эмитированных в рамках пакетов услуг «Деловой», «Отличный», линейки «Всё», тарифного плана «Зарплатный-Стандарт Плюс», а также карточек линейки Travel. За совершение расходных операций с этими карточками, оформление банковских услуг в мобильном приложении UP и покупку товаров в маркетплейс начисляются баллы по программе лояльности UP4U, которые можно обменять на реальные скидки в магазинах-партнерах (e-dostavka, Мила, 21 vek, Доктор Вет, Lamoda, Грин, Гиппо и многие другие).

Кроме того, c 1 января 2021 года по карте Mastercard World «Дива» снижаются ставки начисления money-back с 1,2% до 0,7%. При этом продолжит действовать повышенный money-back в размере 5% на акционные категории товаров.

Условия money-back в рамках пакета услуг для пенсионеров «Движение» не изменяются.