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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КОНТРОЛИРОВАТЬ РАСХОДЫ ПО КАРТЕ СТАЛО ЕЩЕ ПРОЩЕ: ЗАРАБОТАЛ СЕРВИС «ON-LINE ЛИМИТЫ»
12:48 28.12.2020
Беларусбанк реализовал сервис «On-line лимиты»: теперь клиенты могут самостоятельно устанавливать и изменять индивидуальные ограничения на совершение операций с платежными карточками.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, «On-line лимиты» – это прекрасная возможность установить дополнительный контроль за расходными операциями и повысить уверенность в сохранности средств. Держатели карт «Беларусбанка» могут пользоваться сервисом бесплатно.
С помощью сервиса «On-line лимиты» можно установить или изменить следующие ограничения:
- лимиты с календарным сроком действия день/неделя/месяц;
- лимиты на совершение наличных и безналичных операций на территории Республики Беларусь и (или) за ее пределами;
- запрет на совершение всех операций в конкретной стране;
- запрет на совершение операций выдачи наличных в конкретно выбранной стране;
- запрет на совершение операций на территории Республики Беларусь без физического присутствия платежной карты;
- запрет на совершение операций в сети Интернет.
Установить или изменить лимиты можно в системе «Интернет-банкинг». Для доступа к сервису «On-line лимиты» необходимо зайти в раздел «Счета» – «Счета с карточкой» – «Заявки на оформление карточек/Дополнительные услуги» – выбрать «Услуги» – «Лимиты по карточкам» – «Индивидуальные ограничения операций по карточкам».
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