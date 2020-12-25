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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


КОНТРОЛИРОВАТЬ РАСХОДЫ ПО КАРТЕ СТАЛО ЕЩЕ ПРОЩЕ: ЗАРАБОТАЛ СЕРВИС «ON-LINE ЛИМИТЫ»


12:48 28.12.2020

Беларусбанк реализовал сервис «On-line лимиты»: теперь клиенты могут самостоятельно устанавливать и изменять индивидуальные ограничения на совершение операций с платежными карточками.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, «On-line лимиты» – это прекрасная возможность установить дополнительный контроль за расходными операциями и повысить уверенность в сохранности средств. Держатели карт «Беларусбанка» могут пользоваться сервисом бесплатно.

С помощью сервиса «On-line лимиты» можно установить или изменить следующие ограничения:

- лимиты с календарным сроком действия день/неделя/месяц;

- лимиты на совершение наличных и безналичных операций на территории Республики Беларусь и (или) за ее пределами;

- запрет на совершение всех операций в конкретной стране;

- запрет на совершение операций выдачи наличных в конкретно выбранной стране;

- запрет на совершение операций на территории Республики Беларусь без физического присутствия платежной карты;

- запрет на совершение операций в сети Интернет.

Установить или изменить лимиты можно в системе «Интернет-банкинг». Для доступа к сервису «On-line лимиты» необходимо зайти в раздел «Счета» – «Счета с карточкой» – «Заявки на оформление карточек/Дополнительные услуги» – выбрать «Услуги» – «Лимиты по карточкам» – «Индивидуальные ограничения операций по карточкам».
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