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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СЕРВИС КОШЕЛЕК PAY СТАЛ ДОСТУПЕН ВЛАДЕЛЬЦАМ КАРТОЧЕК MASTERCARD БЕЛГАЗПРОМБАНКА


11:20 28.12.2020

C 28 декабря 2020 года владельцы карточек платежной системы Mastercard, выпущенных Белгазпромбанком, получили возможность воспользоваться платежным мобильным сервисом Кошелек Pay.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это быстрый и безопасный способ совершения покупок с Кошелек Pay в любой торговой точке, где установлен терминал, поддерживающий бесконтактный способ оплаты.

Для того, чтобы установить приложение «Кошелек»: дисконтные и банковские карты» на смартфон, его необходимо скачать из официального магазина приложений: Google Play – для смартфонов с ОС Аndroid, Huawei App Gallery – для смартфонов Huawei\Honor.

«Сделать банковские операции максимально удобными и простыми для наших клиентов – это одна из составляющих нашей миссии. Белгазпромбанк рад предоставить новую возможность безопасного и удобного безналичного расчета с помощью сервиса Кошелёк Pay, позволяющую избегать лишних контактов и соблюдать социальное дистанцирование во время пандемии. Мы рассчитываем, что наши клиенты – держатели карт Белгазпромбанка платежной системы Mastercard – оценят все преимущества данного сервиса», - сказал директор департамента развития и сопровождения розничного бизнеса Белгазпромбанка Дмитрий Фурс.

Важно отметить, что реквизиты банковских карточек, добавляемых в сервис Кошелек Pay, защищены в соответствии с международным стандартом безопасности индустрии платежных карточек – PCI DSS. При этом у самого приложения нет доступа к банковскому счету добавляемых карточек.
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