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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ХОЛДИНГ БАНКА БЕЛВЭБ НАЧАЛ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ БАНКАМ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ БАНКОМАТАМИ


10:06 28.12.2020

ООО «БелВЭБ АйТи», входящее в холдинг Банка БелВЭБ, разработало уникальное для рынка Беларуси решение «ЮНИТ» по управлению устройствами самообслуживания. Соответствующие соглашения об использовании «ЮНИТ» уже достигнуты с Банком БелВЭБ и Банком Дабрабыт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка БелВЭБ, нововведение позволяет представить в одном устройстве услуги всех банков-партнеров. При этом клиент контактирует с интерфейсом не компании-оператора, а банка, в котором он обслуживается. «ЮНИТ» повторяет принятые банками логику, дизайн, операции и таким образом позволяет банкам не терять связь со своими клиентами.

Реализованные в банкомате в одном из сервисных офисов Банка БелВЭБ (ул. Мясникова, 32) возможности услуги «ЮНИТ» были продемонстрированы руководителям двух банков 24 декабря 2020 года. «Реализуя инновационные решения в ходе своей цифровой трансформации, Банк БелВЭБ и компании, входящие в его холдинг, предлагают банковскому рынку эффективные варианты сокращения расходов и повышения эффективности бизнеса, соответствующие мировым тенденциям развития банковского сектора. Сегодня мы реализовали возможность быстрой модернизации сети устройств самообслуживания, которая позволит банкам привлечь новых клиентов и значительно расширить спектр оказываемых услуг, а физическим лицам - получить дополнительные инструменты для комфортного и быстрого совершения финансовых операций, – отметил председатель Правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский. – Мы становимся еще на шаг ближе к созданию полноценной цифровой экосистемы для удовлетворения возрастающих потребностей клиентов в высокотехнологичном финансовом сервисе».

Каждый из банков-участников может быть представлен в каждом устройстве, на которое установлено решение «ЮНИТ». Это дает возможность мгновенного расширения точек присутствия без затрат, сопровождающих установку устройств самообслуживания в новых местах.

«Банк Дабрабыт стремится быть максимально комфортным современным финансовым помощником для своих клиентов. Поэтому участие в уникальном инновационном проекте позволяет стать ближе к нашим клиентам, увеличив количество точек контакта с банком, а также сделать для клиентов операции с наличными более удобными, технологичными, позволяющими экономить время», – убежден председатель Правления Банка Дабрабыт Игорь Лихогруд.

«ЮНИТ» может быть установлен и работать на устройстве самообслуживания любого типа и любого производителя. Технологическая платформа решения – программное обеспечение Kalignate (Великобритания). На нем работает более 300 тыс. банкоматов различных моделей и производителей в 80 странах мира.

В дальнейшем БелВЭБ АйТи планирует расширять количество банков-партнеров и развивать услугу, выходя за рамки стандартных «банкоматных» операций, переходить от традиционных банкоматных интерфейсов к современным, персонализированным и технологичным.
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