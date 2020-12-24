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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ЗАКРОЕТ НЕАКТИВНЫЕ СЧЕТА КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
17:07 24.12.2020
В ЗАО «Идея Банк» с 4 января 2021 года будут закрыты текущие (расчетные) банковские счета клиентов корпоративного бизнеса, на которых отсутствуют денежные средства в течение трех месяцев со дня последнего перечисления денежных средств с таких счетов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, закрытие счетов является следствием одностороннего прекращения обязательств ЗАО «Идея Банк» по договорам текущего (расчетного) банковского счета на основании подпункта 7.2.1. Общих условий обслуживания клиентов корпоративного бизнеса ЗАО «Идея Банк».
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