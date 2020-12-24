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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АБСОЛЮТБАНК ВРЕМЕННО ПРЕКРАТИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ WESTERN UNION
14:55 24.12.2020
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» временно прекращает отправку и выдачу международных переводов Western Union.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, о возобновлении осуществления услуги будет сообщено дополнительно.
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