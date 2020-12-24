БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АБСОЛЮТБАНК ВРЕМЕННО ПРЕКРАТИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ WESTERN UNION

14:55 24.12.2020 ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» временно прекращает отправку и выдачу международных переводов Western Union. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, о возобновлении осуществления услуги будет сообщено дополнительно.