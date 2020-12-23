Заключение договора срочного банковского вклада в интернет-банке и мобильном приложении Белгазпромбанка теперь возможно в день отправки заявки на оформление банковского вклада.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при формировании заявки на оформление банковского вклада в интернет-банке или мобильном приложении банка в рабочий день и в рабочее время (до 19.00) договор срочного банковского вклада будет заключен сразу же после отправки заявки, а в нерабочее время - в ближайший рабочий день.

Помимо этого, изменяется порядок перечисления суммы первоначального взноса во вклад: сумма первоначального взноса во вклад теперь списывается непосредственно с текущего (расчетного) банковского счета, указанного в заявке, а не с карточки, которая была выпущена к данному счету.

Заявка на оформление банковского вклада в интернет-банке и мобильном приложении банка размещена в разделе «Онлайн-заявки» (заявки по вкладам и счетам) и доступна в режиме 24/7.